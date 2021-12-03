Глава Башкирии, как он сам заявлял во время прямой линии, считает социальные сети частью работы, и свою личную жизнь предпочитает не выставлять на всеобщее обозрение. Так, в Instagram, который изучил журналист Mkset, подписан Радий Хабиров на 291 человека, и в большинстве своем это его коллеги: главы других субъектов России, российские и международные политики. Например, Хабиров подписан на экс-президентов США — Барака Обаму и Дональда Трампа, а также на государственного деятеля Франции Марин Ле Пен. Однако самая загадочная подписка у руководителя республики — это аккаунт уфимского магазина женской одежды.
Между тем у главы Башкирии мелькают подписки и на уфимские издания, паблики. Из любопытных подписок — аккаунт создателя школы ораторского искусства «Король говорит» Евгения Савельева. Сложно сказать, указывает ли данный факт на обучение главы региона в школе Савельева или нет, однако некоторые выводы о публичных выступлениях Радия Хабирова может сделать каждый, кто еженедельно смотрит оперативные совещания в Правительстве Башкирии.
Тем временем подписки премьер-министра республики Андрея Назарова гораздо занимательнее. Всего политик подписан на 293 человека, среди которых не только государственные деятели, но и представители российского шоу-бизнеса. В частности, Андрей Назаров импонирует Анне Семенович и Валерии, основному составу резидентов «Comedy club» — Гарику Харламову, Павлу Воле и Гарику Мартиросяну, а также юмористам Максиму Галкину и Михаилу Галустяну.
В процессе дальнейшего изучения соцсетей выяснилось, что Андрей Назаров подписан на блогера из Китая Huna Onao. Исходя из описания блога, девушка занимается фитнесом и показывает живую природу. Дальше в подписках можно встретить врача-косметолога, блог известного диетолога, свадебного фотографа, страницы тревел-блогеров, а также блог мамы четверых детей и аккаунты журналистов Юрия Дудя и Ксении Собчак.
Самые патриотичные подписки оказались у мэра Уфы Сергея Грекова. Мужчина подписан только на аккаунты Радия Хабирова и администрации города.
Вице-премьер правительства Башкирии Азат Бадранов, помимо коллег по цеху, подписан и на множество башкирских певцов, в числе которых любимец публики Элвин Грей. Немаловажным для Бадранова является изучение английского языка — мужчина подписан на блог двух преподавателей. Далее мелькает профиль тик-ток-блогера Aurika. Судя по всему, Бадранов считает, что при себе всегда необходимо иметь юристов, по крайней мере, чиновник подписан на двух жрецов Фемиды.
Наряду с «шефом» на оратора Евгения Савельева подписан и министр ЖКХ Башкирии Алан Марзаев. Можем предположить, что «двойка» за доклад от Хабирова не прошла бесследно.
Пожалуй, наиболее разнообразные подписки именно у Марзаева. Здесь можно найти доставку цветов по Уфе, премиальные чехлы для телефона, сушеное мясо и даже холодное оружие — авторские ножи, кинжалы и другое. Отметим, что всего у министра 72 подписки.
Далее Mkset изучил профиль главы регионального Минздрава и выяснил, что, во-первых, у Максима Забелина либо есть полный однофамилец, либо сам Забелин может иметь второй аккаунт с увлекательными картинками тигра. Во-вторых, глава башкирского Минздрава является поклонником Игоря Прокопенко, который ведет передачу «Военные тайны» на РЕН-ТВ, а также полиглота Дмитрия Петрова. В-третьих, политик не отказывает себе и в юмористическом контенте. Забелин подписан на паблики с анекдотами.
Отметим, что большую часть из 479 подписок можно назвать рабочими — это аккаунты коллег из других регионов, врачи и первые лица страны, однако примечательно, что наряду с ними главу Минздрава заинтересовала личность жены рэпера Джигана Оксаны Самойловой.
Если подписка Радия Хабирова на уфимский магазин женской одежды показалась странной, то Максим Забелин может удивить еще больше — он подписан на англоязычный аккаунт модного дизайнера, выпускающего преимущественно женскую одежду.
В инстаграм-подписках министра культуры Башкирии Амины Шафиковой значатся 617 человек, среди них есть даже рэпер Моргенштерн, вокруг которого не утихают скандалы. В частности, глава СК России обвинил его в продаже наркотиков через социальные сети. Часто рэпера обвиняют и в том, что его творчество приводит к деградации молодежи.
Интересуют Амину Ивниевну, судя по подпискам, также приюты для животных, таргет, дизайн страниц в инстаграме и даже нумерология. Отметим, что мелькают аккаунты международных брендов одежды, уфимского тиктокера, художника-каллиграфа Покрас Лампас, оперных и эстрадных певцов — Нетребко, Киркорова, Бабкиной и других.
Помимо этого женщина также заботится о своем здоровье, по крайней мере она подписана на телеведущую Елену Малышеву и блогера по фейсфитнесу — популярной зарядке для лица.
Как и Максим Забелин, Амина Шафикова не прочь посмеяться над смешными видео, однако в отличие от главы регионального Минздрава женщина предпочитает потреблять юмористический контент либо на башкирском, либо на татарском языке.
Лидером по количеству подписок, пожалуй, можно назвать министра спорта Башкирии Руслана Хабибова — у него их почти полторы тысячи. Большинство из подписок «рабочие», однако можно встретить того же врача-диетолога, олимпийских чемпионов, певиц и снова юристов. Наиболее интересный случай — профиль психолога, аромастилиста (эксперт в области ароматов и парфюмерии — прим.ред.) и диагноста.
Министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова также имеет внушительное количество подписок — 1 010 человек, как и остальных случаях, по большей части она подписана на коллег, но интерес министра вызывает также блог уфимского таксиста, который в начале ноября отдал все заработанные деньги детям с онкозаболеваниями, а также известная в Уфе противница вакцинации от COVID-19 журналистка Светлана Гафурова, блог Руслана Набиева и профиль с легендами башкирской эстрады.
Помимо этого, у Ленары Хакимовны в подписках множество профилей интернет-магазинов одежды, постельного белья и другое.