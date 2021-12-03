Глава Башкирии, как он сам заявлял во время прямой линии, считает социальные сети частью работы, и свою личную жизнь предпочитает не выставлять на всеобщее обозрение. Так, в Instagram, который изучил журналист Mkset, подписан Радий Хабиров на 291 человека, и в большинстве своем это его коллеги: главы других субъектов России, российские и международные политики. Например, Хабиров подписан на экс-президентов США — Барака Обаму и Дональда Трампа, а также на государственного деятеля Франции Марин Ле Пен. Однако самая загадочная подписка у руководителя республики — это аккаунт уфимского магазина женской одежды.