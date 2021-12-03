Муж арестованной сторонницы Навального из Уфы Чанышевой не подтвердил ее беременность

Супруг сторонницы Навального, уфимки Лилии Чанышевой заявил, что ее беременность не подтвердилась.
- Мы проходили обследование в перинатальном центре, лечились, принимали витамины, лекарства и с лета планировали ребенка. На момент ареста и суда у моей супруги были все основания полагать, что она беременна, но потом, когда пришел срок, были проведены обследования и сданы анализы и, к сожалению, беременность не подтвердилось. Прошу всех отнестись с пониманием к желанию женщины стать матерью и воспитывать детей, - сообщил Гатин журналисту Mkset.
Напомним, что в отношении Лилии Чанышевой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282.1 УК РФ. Отметим, что о возбуждении дела стало известно 9 ноября, когда в Уфе проходили массовые обыски у экс-активистов уфимского Штаба Навального (признан в России экстремистской организацией). Уже 10 ноября Кировский суд Уфы избрал меру пресечения для Лилии Чанышевой в виде заключения под стражу до 9 января. 21 ноября Чанышеву этапировали в СИЗО-6 в Москву. На свидании с адвокатом она уже сообщала, что в Московском СИЗО условия намного лучше, чем в Уфе.