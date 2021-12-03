«Индекс Оливье»: как изменилась стоимость популярного салата в 2021 году в Башкирии

Продуктовый набор для салата оливье в России в 2021 году подорожал на 6,07%. Такую цифру назвала доцент кафедры ресторанного бизнеса Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Елена Мясникова агентству «Москва».
Цена так называемого индекса оливье, в состав которого входят огурцы, зеленый горошек, картофель, морковь, куриные яйца, вареная колбаса, майонез и репчатый лук, составит 322,5 рубля за два-два с половиной килограмма готового салата вместо 302,9 рубля в 2020 году.
Мясникова объяснила рост индекса оливье сильным подорожанием картофеля и моркови и незначительным подорожанием остальных ингредиентов в пределах от 4 до 7,7%. Эксперт назвала способ удешевить салат, заменив вареную колбасу курицей.
По данным исследования Mkset, в прошлом году два килограмма салата оливье с курицей обошлись бы в Башкирии в 238,2 рубля.
Ежегодно Росстат рассчитывает стоимость салата «Оливье». В прошлом году для приготовления традиционного блюда статистики предлагали взять классический и всем известный рецепт:
За основу расчета стоимости популярного салата Mkset решил взять средние цены на продукты, ориентируясь на цены в магазинах и на свежие данные Башстата за ноябрь. Так, почти килограммовая банка магазинных соленых огурцов обойдется в среднем в 150 рублей. Баночка зеленого горошка (400 граммов) в среднем стоит около 35 рублей, средняя цена картофеля свежего — 40 рублей за килограмм, килограмма моркови — 34 рублей. Яйца куриные в среднем стоят 78 рублей за десяток, килограмм вареной колбасы — 377 рублей. Пакетик 200-граммового майонеза можно купить в среднем за 70 рублей. На лук репчатый придется достать из кошелька около 27 рублей за кг.
Исходя из средних цен, средняя стоимость салата «Оливье» по вышеуказанному рецепту в Башкирии составит около 347 рублей за два килограмма салата.
Если приготовить «Оливье» по тому же рецепту из дешевых или самых дешевых продуктов, то примерная стоимость салата составит 296 рублей за два килограмма блюда.