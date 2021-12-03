«Индекс Оливье»: как изменилась стоимость популярного салата в 2021 году в Башкирии

За основу расчета стоимости популярного салата Mkset решил взять средние цены на продукты, ориентируясь на цены в магазинах и на свежие данные Башстата за ноябрь. Так, почти килограммовая банка магазинных соленых огурцов обойдется в среднем в 150 рублей. Баночка зеленого горошка (400 граммов) в среднем стоит около 35 рублей, средняя цена картофеля свежего — 40 рублей за килограмм, килограмма моркови — 34 рублей. Яйца куриные в среднем стоят 78 рублей за десяток, килограмм вареной колбасы — 377 рублей. Пакетик 200-граммового майонеза можно купить в среднем за 70 рублей. На лук репчатый придется достать из кошелька около 27 рублей за кг.