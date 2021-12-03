Гражданка Великобритании отсудила компенсацию у позволившего ей родиться врача

По информации iz.ru, ей удалось выпросить у суда многомиллионную компенсацию. Отмечается, что девушка родилась с дефектом развития - «расщепление позвоночника». В дальнейшем подобная болезнь может привести к к параличу ног и недержанию.
В иске великобританка указала, что врач не назначил ее матери фолиевую кислоту. По ее словам, такая добавка могла снизить риск подобной болезни.
«Он сказал мне, что в этом нет необходимости», — заявила Эви судье.
Также врач не рассказал о том, какие последствия могут ожидать ребенка после его рождения. При этом сам медик не согласен с обвинениями пострадавшей.