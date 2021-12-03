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Гражданка Великобритании отсудила компенсацию у позволившего ей родиться врача

3 декабря 2021, 16:55
Фото: pixabay.com
Гражданка Великобритании отсудила компенсацию у врача, который следил за беременностью ее матери.

По информации iz.ru, ей удалось выпросить у суда многомиллионную компенсацию. Отмечается, что девушка родилась с дефектом развития - «расщепление позвоночника». В дальнейшем подобная болезнь может привести к к параличу ног и недержанию.

В иске великобританка указала, что врач не назначил ее матери фолиевую кислоту. По ее словам, такая добавка могла снизить риск подобной болезни.

«Он сказал мне, что в этом нет необходимости», — заявила Эви судье.

Также врач не рассказал о том, какие последствия могут ожидать ребенка после его рождения. При этом сам медик не согласен с обвинениями пострадавшей.

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