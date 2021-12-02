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Выяснилось, сколько платежей совершают жители Башкирии с помощью смартфонов

2 декабря 2021, 06:20
Фото: pixabay.com
Директор башкирского филиала МТС Егор Фисюк на своей странице в Facebook рассказал про предпочтения жителей Башкирии при оплате покупок с помощью сервисов мобильной бесконтактной оплаты.

За прошедшие 12 месяцев доля мобильных сервисов в общем денежном обороте операций по картам увеличилась до 31% с 23% годом ранее.

Рост популярности мобильной бесконтактной оплаты в Башкирии продолжает набирать обороты как в офлайн-магазинах, так и при совершении онлайн-платежей. Денежный оборот при использовании мобильных сервисов увеличился к ноябрю 2021 года на 52%, а количество операций – на 29%.

Примечательно, что в онлайне популярность оплаты pay-сервисами меньше – 27% от общего количества онлайн-транзакций в октябре 2021 года. Это можно объяснить тем, что еще не все приложения и интернет-ресурсы реализовали у себя возможность такого способа оплаты.

Стоит отметить, что в Башкирии pay-сервисами пользуются чаще, чем в среднем по России: 35% транзакций против 34%.

Самым популярным мобильным сервисом бесконтактной оплаты среди клиентов МТС Банка по-прежнему остается Apple Pay – в октябре 2021 года с его помощью было совершено 45% операций, Google Pay – 36%, Samsung Pay – 15% и 4% операций пришлись на остальные сервисы. Примечательно, что в предыдущие годы Apple Pay показывал отрицательную динамику, а за минувший год он показал рост на 6%, доля Google Pay прибавила 1%, а доля Samsung Pay упала на 8%. Отдельно стоит отметить Mir Pay – пока сервис не составляет конкуренцию тройке лидеров, однако за год количество платежей, совершенных клиентами МТС Банка с помощью этого сервиса увеличилось в 10 раз.

Самые популярные платежи у жителей Башкирии, как и год назад, – покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах, а также оплата в кафе и ресторанах. В октябре 2021 года 68% транзакций со смартфонов и 57% с «пластика» совершены именно в этих категориях. Годом ранее эти показатели составляли 58% и 50%.

Методология исследования

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Республике Башкортостан. Учитывались платежные операции за октябрь 2020-2021 годов.

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