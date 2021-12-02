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В Уфе в перинатальном центре родит 68-летняя женщина, которая забеременела через ЭКО

2 декабря 2021, 13:29
Фото: 1mediainvest
2 декабря эксклюзивную новость о столь поздних родах в столице Башкирии сообщило издание Башинформ.

2 декабря стало известно о том, что в республиканском клиническом перинатальном центре уже находится 68-летняя будущая мама. В данный момент срок беременности составляет 36 недель. Ребенок на таком сроке обычно практически полностью доношен. Однако предварительная дата рождения малыша назначена на конец декабря, поэтому беременность женщины контролируют в больнице.

По предварительным данным издания Башинформ, ребенок был зачат при помощи процедуры экстракорпорального оплодотворения

В Башкирии в 2019 году 79 жительниц республики родили ребёнка в возрасте 45-54 лет, таковы данные Башстата. При этом 20 женщин из общего количества стали мамами в первый раз. 59 матерей в этой возрастной группе оказались горожанками, а ещё 20 – селянками.

В 2020 году также наблюдался рост доли женщин, родивших ребенка в возрасте старше 40 лет. К примеру в 1990 году на 40-летних женщин и женщин старше приходился лишь 1% рождений, то в 2020 году — 3,5%. При этом для 12% таких мам это были первенцы.

Данных Башстата о ситуации в 2021 году с количеством рожениц старшего возраста пока что не представлено, так как год продолжается.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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