В Уфе в перинатальном центре родит 68-летняя женщина, которая забеременела через ЭКО

В 2020 году также наблюдался рост доли женщин, родивших ребенка в возрасте старше 40 лет. К примеру в 1990 году на 40-летних женщин и женщин старше приходился лишь 1% рождений, то в 2020 году — 3,5%. При этом для 12% таких мам это были первенцы.