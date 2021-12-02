В Уфе решили открыть термальный комплекс «Башкирские термы» стоимостью 700 млн рублей

С этим же инвестором мэрия в лице Сергея Грекова обсудила и планы по созданию пляжно-развлекательного комплекса в одном из парков города. Учитывая наличие водоемов в парках Уфы можно сделать предположения о парке Кашкадан в Сипайлово или же стадионе Водник в Затоне, однако и это лишь предположения. Комплекс будет состоять из бассейнов, кафе и зоны проведения мероприятий. Затраты на этот объект куда скромнее – всего 50 миллионов рублей.