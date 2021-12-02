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В Уфе решили открыть термальный комплекс «Башкирские термы» стоимостью 700 млн рублей

2 декабря 2021, 15:50
Фото: 1mediainvest
2 декабря перспективу появления в Уфе данного объекта обсудили бизнесмены из Стерлитамака на «Инвестчасе» с мэром Уфы Сергеем Грековым, сообщает РБК-Уфа.

2 декабря стало известно о вероятном скором появлении в Уфе масштабного банно-термального комплекса «Башкирские термы». Идею предложили бизнесмены из города Стерлитамак, а точнее сеть местных развлекательных центров «Галактика», сообщает издание РБК-Уфа.

Предполагается, что «Башкирские термы» будут включать как крытые и открытые термальные бассейны, бани, грязелечебницу и гостиницу для посетителей. Также проект предусматривает зону SPA, развлекательную зону для детей и наличие на территории заведения точек общественного питания, наверняка за этой формулировкой скрывается и семейное кафе и более люксовые варианты, однако это лишь предположения.

Сообщается. что мэрия Уфы уже начала работы по подбору подходящего под рекреационные цели земельного участка.

С этим же инвестором мэрия в лице Сергея Грекова обсудила и планы по созданию пляжно-развлекательного комплекса в одном из парков города. Учитывая наличие водоемов в парках Уфы можно сделать предположения о парке Кашкадан в Сипайлово или же стадионе Водник в Затоне, однако и это лишь предположения. Комплекс будет состоять из бассейнов, кафе и зоны проведения мероприятий. Затраты на этот объект куда скромнее – всего 50 миллионов рублей.

#Новости#Ирина Деревянчук#Экономика
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