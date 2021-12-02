В Уфе партию свежего хлеба подняли с грязного асфальта и загрузили обратно

На кадрах запечатлено как из автомобиля, который вез хлеб выпало несколько поддонов горячих кирпичиков хлеба. Судя по видеозаписи водитель не растерялся и отчаиваться, а попросту грязными руками поднял хлебобулочные изделия с проезжей части, положил на деревянные поддоны и загрузил их обратно, как минимум заставив упавший хлеб соседствовать с тем, что вполне вероятно еще оставался в фургончике.