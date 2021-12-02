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В Уфе партию свежего хлеба подняли с грязного асфальта и загрузили обратно

2 декабря 2021, 15:21
Фото: скриншот видео
2 декабря жителям центра Уфы стоит внимательнее приглядеться к хлебу, который они покупают к ужину, в сети появились неприятные кадры, которые могут испортить аппетит.

Сегодня, 2 декабря в популярном сообществе в социальной сети Инстаграм очевидцы опубликовали видео, которое и шокирует и пугает. По словам автора видео произошел неприятный случай на улице Пархоменко.

На кадрах запечатлено как из автомобиля, который вез хлеб выпало несколько поддонов горячих кирпичиков хлеба. Судя по видеозаписи водитель не растерялся и отчаиваться, а попросту грязными руками поднял хлебобулочные изделия с проезжей части, положил на деревянные поддоны и загрузил их обратно, как минимум заставив упавший хлеб соседствовать с тем, что вполне вероятно еще оставался в фургончике.

Финал этой истории неизвестен, однако остается надеяться на то, что он не обернется ни для для кого трагедтией, в стиле отравления противогололедным реагентом или же какой-то другой опасной инфекции с проезжей части в центре города.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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