В Уфе партию свежего хлеба подняли с грязного асфальта и загрузили обратно

Сегодня, 2 декабря в популярном сообществе в социальной сети Инстаграм очевидцы опубликовали видео, которое и шокирует и пугает. По словам автора видео произошел неприятный случай на улице Пархоменко.
На кадрах запечатлено как из автомобиля, который вез хлеб выпало несколько поддонов горячих кирпичиков хлеба. Судя по видеозаписи водитель не растерялся и отчаиваться, а попросту грязными руками поднял хлебобулочные изделия с проезжей части, положил на деревянные поддоны и загрузил их обратно, как минимум заставив упавший хлеб соседствовать с тем, что вполне вероятно еще оставался в фургончике.
Финал этой истории неизвестен, однако остается надеяться на то, что он не обернется ни для для кого трагедтией, в стиле отравления противогололедным реагентом или же какой-то другой опасной инфекции с проезжей части в центре города.