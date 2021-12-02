В Уфе мать влезла в драку детей и с разбегу пнула по голове чужому 9-летнему ребенку

По кадрам опубликованным в социальных сетях сегодня, 2 декабря, можно сделать выводы о том, что ребенок мамы-драчуньи конфликтовал с пострадавшим 9-летним мальчиком, дело дошло до драки, но мать не стала просто смотреть на грядущее поражение своего чала и решила вмешаться.