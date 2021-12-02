В Совфеде прокомментировали слова экс-посла Канады в Афганистане

Цеков выразил мнение, что не нужно обращать внимание на подобные заявления, поскольку в реальности есть только постоянная угроза со стороны НАТО в отношении России. А от Москвы, в свою очередь, не исходит никакой агрессии по отношению к Украине. Об этом пишет RT.
Также он отметил, что западные страны должны думать о том, как снизить напряженность в отношениях между Москвой и НАТО.
Экс-посол считает, что Канада должна прийти на помощь Украине, чтобы последняя вошла в НАТО, поскольку это сможет усилить боеспособность государства и снизит энергетическую зависимость Евросоюза от России.