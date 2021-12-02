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В НБКИ назвали средний размер потребительского кредита в России

2 декабря 2021, 17:26
Фото: 1медиаинвест
По информации Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в октябре этого года сумма потребительского кредита в России в среднем составляла 270,6 тысяч рублей.

Кредитные эксперты сообщили, что это значение за прошедшие двенадцать месяцев увеличилось на 19,8% — в октябре 2020 года средняя сумма потребкредита была равна 225,9 тысячам рублей, сообщает RT. В бюро также отметили, что если сравнивать данные за октябрь этого года с предшествующим ему месяцем, то можно увидеть, что средний чек потребительского кредита, напротив, снизился на 0,4%.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков пояснил, что главным критерием для банков при одобрении или отказе в выдаче потребкредита, так же, как и ранее, является показатель кредитного рейтинга потенциального заемщика.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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