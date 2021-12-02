В НБКИ назвали средний размер потребительского кредита в России

Кредитные эксперты сообщили, что это значение за прошедшие двенадцать месяцев увеличилось на 19,8% — в октябре 2020 года средняя сумма потребкредита была равна 225,9 тысячам рублей, сообщает RT. В бюро также отметили, что если сравнивать данные за октябрь этого года с предшествующим ему месяцем, то можно увидеть, что средний чек потребительского кредита, напротив, снизился на 0,4%.