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Posted 2 декабря 2021, 04:41

Published 2 декабря 2021, 04:41

Modified 17 октября 2022, 22:17

Updated 17 октября 2022, 22:17

В Башкирии перекрыли трассу из-за ремонта на нефтепроводе

2 декабря 2021, 04:41
В Туймазинском районе перекрыли движение из-за аварийных работ. На дороге Октрябрьский - Ермекеево рядом с деревней Якшаево будет перекрыто движение до сегодняшнего вечера.

В Башкирии на трассе в Туймазинском районе перекрыли движение для транспорта, об этом сообщил Минтранс республики.

Ограничения действуют на дороге Октрябрьский - Ермекеево вблизи деревни Якшаево. Движение останется перекрытым до 23:00 2 декабря. Как сообщили в ведомстве, меры были приняты из-за производства ремонтных работ на напорном нефтепроводе ДНС-30 − ДНС-436 Стахановского месторождения ООО «Башнефть-Добыча».

Минтранс просит водителей проявлять внимательность и пользоваться другими путями объезда.

#Анастасия Денисенко#Общество#Новости
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