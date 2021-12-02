В Башкирии перекрыли трассу из-за ремонта на нефтепроводе

Posted 2 декабря 2021, 04:41
Published 2 декабря 2021, 04:41
Modified 17 октября 2022, 22:17
Updated 17 октября 2022, 22:17
В Башкирии на трассе в Туймазинском районе перекрыли движение для транспорта, об этом сообщил Минтранс республики.
Ограничения действуют на дороге Октрябрьский - Ермекеево вблизи деревни Якшаево. Движение останется перекрытым до 23:00 2 декабря. Как сообщили в ведомстве, меры были приняты из-за производства ремонтных работ на напорном нефтепроводе ДНС-30 − ДНС-436 Стахановского месторождения ООО «Башнефть-Добыча».
Минтранс просит водителей проявлять внимательность и пользоваться другими путями объезда.