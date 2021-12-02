В Башкирии перекрыли трассу из-за ремонта на нефтепроводе

В Туймазинском районе перекрыли движение из-за аварийных работ. На дороге Октрябрьский - Ермекеево рядом с деревней Якшаево будет перекрыто движение до сегодняшнего вечера.

В Башкирии на трассе в Туймазинском районе перекрыли движение для транспорта, об этом сообщил Минтранс республики. Ограничения действуют на дороге Октрябрьский - Ермекеево вблизи деревни Якшаево. Движение останется перекрытым до 23:00 2 декабря. Как сообщили в ведомстве, меры были приняты из-за производства ремонтных работ на напорном нефтепроводе ДНС-30 − ДНС-436 Стахановского месторождения ООО «Башнефть-Добыча». Минтранс просит водителей проявлять внимательность и пользоваться другими путями объезда.