В Башкирии на досрочное расселение аварийных домов выделили почти 2 миллиарда рублей

Жильцы утверждали, что им предлагали выкупить их квадратные метры, но дальнейшая судьба людей застройщиков не особо интересует. Тем более что получить за свое жилье они могут сумму не более 1,5 миллиона за квартиру – в Уфе за эти деньги уже ничего кроме комнаты не купишь. Как обстоит ситуация с данным домом сейчас неизвестно.