В Башкирии на досрочное расселение аварийных домов выделили почти 2 миллиарда рублей

В материале вышедшем сегодня, 2 декабря на сайте ведомства сказано, что занимается в Башкирии этим сразу две программы по переселению граждан из аварийных домов, разделенные по годам. В периоды с 2015 по 2021 и с 2019 по 2023 годы. В Уфе жильцов расселяют по другим документам, их расселяют в рамках решения Совета городского округа города Уфа РБ от 30 июня 2021 г. №83/8, уточнили в министерстве.
По данным министерства по программе на 2015 – 2021 годы расселяется 187 аварийных жилых домов, более 4 тысяч граждан из жилых помещений, площадью 54,11 тысяч квадратных метров жилья. Объем финансирования программы 2015/2021 составляет 2,5 миллиарда рублей.
На сегодняшний день полностью расселено 3,7 тыс. граждан из 1350 жилых помещений площадью 50,7 тысяч квадратных метров. На 2019-2023 годы реализуется в четыре этапа. Планируется расселить 2,8 тысяч граждан из жилых помещений площадью 38,4 тысяч квадратных метров. В 19 муниципалитетах расселяется 134 многоквартирных аварийных дома. Стоимость программы - 1 821 млн рублей.министерство строительства и архитектуры Башкирии
В рамках же решения Совета ГО города Уфа планируется переселение 2 531 гражданина из 71 жильца с площадью жилых помещений 31,2 тысяч квадратных метров. Расселено 1069 граждан, проживавших в 398 помещениях площадью 13893,23 квадратных метров.
Тема с аварийным жильем уже громко звучала в медиа-пространстве в октябре 2021 года, 18 числа глава федерального следкома Александр Бастрыкин поручил главе следкома Башкирии Денису Чернятьеву разобраться в ситуации с расселением людей. На сайте следкома РФ сообщалось что обращение жителей одного из уфимских районов заинтересовало главу федерального следкома Александра Бастрыкина. В обращении люди просят не выбрасывать их на улицу и провести проверку законности условий их расселения. Речь шла о доме по улице Коммунаров, 13а.
Жильцы утверждали, что им предлагали выкупить их квадратные метры, но дальнейшая судьба людей застройщиков не особо интересует. Тем более что получить за свое жилье они могут сумму не более 1,5 миллиона за квартиру – в Уфе за эти деньги уже ничего кроме комнаты не купишь. Как обстоит ситуация с данным домом сейчас неизвестно.