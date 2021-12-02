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В Башкирии детское питание и сладости упали в цене

2 декабря 2021, 05:29
Фото: 1mediainvest.ru
Подешевели сухие молочные смеси, консервы для детского питания, а также некоторые сладости, сообщает Башстат.

В магазинах подешевели продовольственные товары для детей, как отмечают специалисты Башстата, сухие молочные смеси для детского питания подешевели на 17 рублей и теперь килограмм товара можно купить за 858 рублей.

Далее упали в цене и детские консервы. Так, овощные консервы стали доступнее на 13 рублей, килограмм данного продукта обойдется в 511 рублей, а фруктово-ягодные - на 6 рублей и за килограмм придется заплатить 445 рублей.

Между тем, в преддверии Нового года подешевели и сладости. В частности, килограмм мягких, глазированных шоколадом конфет будет стоить 307 рублей.

Помимо этого, цена снизилась и на помидоры, по данным Башстата, килограмм овоща в магазинах стоит 127 рублей.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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