В Башкирии детское питание и сладости упали в цене

В магазинах подешевели продовольственные товары для детей, как отмечают специалисты Башстата, сухие молочные смеси для детского питания подешевели на 17 рублей и теперь килограмм товара можно купить за 858 рублей.
Далее упали в цене и детские консервы. Так, овощные консервы стали доступнее на 13 рублей, килограмм данного продукта обойдется в 511 рублей, а фруктово-ягодные - на 6 рублей и за килограмм придется заплатить 445 рублей.
Между тем, в преддверии Нового года подешевели и сладости. В частности, килограмм мягких, глазированных шоколадом конфет будет стоить 307 рублей.
Помимо этого, цена снизилась и на помидоры, по данным Башстата, килограмм овоща в магазинах стоит 127 рублей.