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Сергей Кириенко и Максут Шадаев встретились с конкурсантами «Цифрового прорыва»

2 декабря 2021, 19:39
Фото: фрагмент видео
Руководитель Министерства цифрового развития РФ Максут Шадаев и первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко поприветствовали участников Всероссийского конкурса для ИТ-специалистов «Цифровой прорыв».

Данный конкурс входит в проект «Россия — страна возможностей». Финал соревнования пройдет в городе высоких технологий Иннополисе, расположенном в Республике Татарстан. Мероприятие проводится в период со второго по четвертое декабря, информирует Lenta.ru.

Как сообщил Сергей Кириенко, всего за три сезона в конкурсе приняли участие уже более 250 тысяч человек. При этом количество конкурсантов растет с каждым годом. В нынешнем году численность участников превысила 100 тысяч человек.

Более того, по словам Кириенко, данный конкурс формирует сообщество настоящих профессионалов своего дела. По поручению президента России Владимира Путина, органы власти и представители ведущих российских компаний оказывают конкурсу всяческое содействие. Организаторы надеются, что таким образом будут подобраны квалифицированные кадры.

При этом основным призом конкурса является не денежный приз, а возможность поучаствовать в принятии конкретных решенией государственного масштаба, добавил Сергей Кириенко.

Первый замруководителя Администрации Президента РФ считает, что сообщество IT-специалистов необходимо вовлекать в законы, нормативно-правовые акты и программы, принимаемые государством, поскольку эта сфера развивается активнее всего и растет постоянно.

«Уверен, что только в этом случае мы можем быть уверены, что принимаемые решения будут реально работать, учитывать интересы всех игроков рынка. Это важнейшее условие обеспечения конкурентоспособности России», — отметил Сергей Кириенко.

В свою очередь глава Министерства цифрового развития России Максут Шадаев сообщил, что Республика Татарстан играет одну из ключевых ролей в формировании цифровой экономики страны.

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