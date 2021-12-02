Газизов заявил, что не в обиде на "Спартак" из-за судебного спора

"Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чем тут «Спартак»? Это большая народная команда", - цитирует Газизова "Советский спорт", ссылаясь на "Спорт-Экспресс".