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Газизов заявил, что не в обиде на "Спартак" из-за судебного спора

2 декабря 2021, 17:13
Фото: pxhere.com
Газизов через суд требует отступные размеров 300 млн рублей.

Бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о своем отношении к клубу из-за судебного спора, возникшего после увольнения.

"Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чем тут «Спартак»? Это большая народная команда", - цитирует Газизова "Советский спорт", ссылаясь на "Спорт-Экспресс".

Газизов через суд пытается получить 300 млн евро, так как по договору его отступные составляют 400 млн евро, а получил он 100. Акционер заявляет, что клуб не мог без его ведома составить такой договор, поэтому он является недействительным.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Спорт
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