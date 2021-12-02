Газизов заявил, что не в обиде на "Спартак" из-за судебного спора

Бывший гендиректор "Спартака" Шамиль Газизов рассказал о своем отношении к клубу из-за судебного спора, возникшего после увольнения.
"Мой спор не со «Спартаком», а с людьми, которые меня обманули. Они обещали одно, а в итоге меня кинули. При чем тут «Спартак»? Это большая народная команда", - цитирует Газизова "Советский спорт", ссылаясь на "Спорт-Экспресс".
Газизов через суд пытается получить 300 млн евро, так как по договору его отступные составляют 400 млн евро, а получил он 100. Акционер заявляет, что клуб не мог без его ведома составить такой договор, поэтому он является недействительным.