ФСС: электронные больничные получили 100 млн жителей России

По данным на 30 ноября этого года, ЭЛН выдают более 11 тысяч медицинских организаций (96,01% от общего числа медицинских организаций по РФ). На территории страны самые активные организации с максимальным числом выданных ЭЛН — это ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней им. Гельмгольца» в Москве (8 097,3 тыс. шт.). Далее идут ГБУЗ «Городская поликлиника» в Пензе (309,7 тыс. шт.) и ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница святителя Луки Крымского» Белгородская область (260,4 тыс. шт.).