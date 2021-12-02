ФСС: электронные больничные получили 100 млн жителей России

Сейчас в общей сложности выдано 100 093 тыс. электронных листков нетрудоспособности (ЭЛН). Лидером среди них по числу уже выданных билетов является российская столица (9 459,5 тыс. шт.), второе место занимает Московская область (5 587,6 тыс. шт.), третье — Санкт-Петербург (4 087,2 тыс. шт.). Об этом пишет newsnn.ru.
По объему выданных ЭЛН от общего числа выданных больничных лидер в этом году — Республика Северная Осетия (Алания) — 99,69%. Далее следуют Республика Хакасия — 99,01%, Республика Бурятия — 98,95%.
По данным на 30 ноября этого года, ЭЛН выдают более 11 тысяч медицинских организаций (96,01% от общего числа медицинских организаций по РФ). На территории страны самые активные организации с максимальным числом выданных ЭЛН — это ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней им. Гельмгольца» в Москве (8 097,3 тыс. шт.). Далее идут ГБУЗ «Городская поликлиника» в Пензе (309,7 тыс. шт.) и ОГБУЗ «Старооскольская окружная больница святителя Луки Крымского» Белгородская область (260,4 тыс. шт.).
С учетом подключения к ЭЛН страхователей РФ уже 98,43% всех работающих россиян могут сообщить по месту работы номер «цифрового больничного» и на основании ЭЛН получить пособия по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам.
С помощью сервиса, который реализовали Минцифры РФ и Фонд социального страхования на едином портале государственных и муниципальных услуг, россияне могут в онлайн-режиме получать информацию о действиях работников медучреждений с ЭЛН. Со следующего года данный сервис будет также оповещать население о выплаченных им пособиях ФСС.
Стоит напомнить, что с 1 января следующего года ЭЛН будут выдаваться только в электронном виде. Следовательно, с этого дня ЭЛН станет основанием для назначения и расчета пособия по временной нетрудоспособности.