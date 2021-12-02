mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Что пользователи покупали чаще всего в 2021 году на маркетплейсе товаров ОК

2 декабря 2021, 13:13
Фото: Одноклассники
Одноклассники и AliExpress Россия проанализировали покупки пользователей в совместном маркетплейсе внутри соцсети и выяснили, какие товары чаще всего покупали и искали в уходящем году.

Наиболее активная аудитория покупателей в ОК — мужчины и женщины в возрасте от 35 до 45 лет. По внутренним данным маркетплейса, наибольшее количество товаров приобретают пользователи из Москвы, Омска, Новосибирска, Волгограда и Санкт-Петербурга.

ТОП-10 городов по активности покупателей товаров AliExpress на маркетплейсе ОК:

  1. Москва
  2. Омск
  3. Новосибирск
  4. Волгоград
  5. Санкт-Петербург
  6. Воронеж
  7. Саратов
  8. Краснодар
  9. Ростов-на-Дону
  10. Красноярск

Аналитики ОК и AliExpress отметили, что чаще всего пользователи социальной сети в течение года приобретают бижутерию, одежду и аксессуары, смартфоны и аксессуары для них, косметику и бьюти-товары, а также товары для дома и кухни.

ТОП-10 популярных категорий товаров AliExpress в ОК:

  1. Бижутерия
  2. Одежда и аксессуары
  3. Смартфоны и аксессуары
  4. Косметика и бьюти-товары
  5. Товары для дома
  6. Товары для кухни
  7. Товары для рукоделия
  8. Автотовары
  9. Инструменты для ремонта
  10. Товары для похудения

ОК также исследовали интересы пользователей: благодаря этому выяснилось, какие товары в соцсети ищут, а какие в итоге покупают. Так, женщины часто ищут товары из категорий аксессуаров, бижутерии, одежды, косметики и рукоделия. В рейтинге популярных запросов чаще всего встречаются «серьги», «сумки», «кольца», «наушники» и «обувь».

При этом в 2021 году женщины также часто искали флуоресцентные наклейки для звёздного неба в комнату, повязки на голову с различными рисунками, трафареты для бровей, массажеры для тела и средства для похудения.

ТОП-10 популярных поисковых запросов женщин среди товаров AliExpress на маркетплейсе ОК:

  1. Серьги
  2. Сумки
  3. Часы
  4. Кольца
  5. Наушники
  6. Обувь
  7. Купальники
  8. Браслеты
  9. Маски
  10. Очки

При этом топ поисковых запросов мужчин существенно отличается от популярных категорий покупок у них: например, среди самых частых запросов – рыболовные принадлежности, зажигалки и ножи. При этом мужчины также ищут аксессуары для автомобилей, наушники, смартфоны и часы, которые фигурируют и среди самых часто продаваемых товаров.

В категории «Принадлежности для рыбалки» в поиске лидируют такие товары, как удочки, блёсны, воблеры, рыболовные снасти и спиннинг. В категории «Автотовары» — наклейки на автомобили, видеорегистраторы и автомагнитолы.

ТОП-10 популярных поисковых запросов мужчин среди товаров AliExpress на маркетплейсе ОК:

  1. Рыбалка
  2. Наушники
  3. Смартфоны
  4. Часы
  5. Ножи
  6. Зажигалки
  7. Очки
  8. Наклейки на авто
  9. Маски
  10. Шуруповерты

Если смотреть на общий рейтинг поисковых запросов мужчин и женщин, то в нем лидируют «наушники», «часы» и «очки». Интересно, что женщины искали эти товары в среднем в 2,5 раза чаще, чем мужчины. Пользователи также часто ищут медицинские аптечки первой помощи, кондитерские инструменты и портативные GPS-трекеры для поиска ключей и мелких вещей.

В категории «Электроника» чаще всего встречаются беспроводные наушники, смартфоны, умные-часы, металлоискатели, музыкальные колонки и электронные сигареты.ОК и AliExpress Россия активно развивают направление социальной коммерции — товары AliExpress нативно интегрированы во все механики соцсети: пользователь может совершить покупку не только в разделе с товарами, но и прямо из своей ленты новостей, а также из онлайн-трансляций.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48