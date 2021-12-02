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Бизнесмен из Уфы получил траурные фото живых детей и жены с датой их смерти

2 декабря 2021, 12:52
Фото: 1mediainvest.ru
Предпринимателю из Уфы конкуренты присылают траурные фотографии и подкидывают венки. Бизнесмен уже обращался в полицию, но в возбуждении дела ему отказали.

Уфимскому бизнесмену конкуренты прислали фотографии жены и детей в детском саду в траурных рамках. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Флюр Асадуллин в своих социальных сетях.

По словам предпринимателя, он уже обращался в полицию, но там ему в возбуждении уголовного дела отказали.

"- Похоже на фильм про 90-е, но нет, это в наше время и это происходит в Уфе, у нас под носом", - написал чиновник.

Асадуллин также сообщил, что срочно обратится с запросами в прокуратуру и МВД, чтобы помочь предпринимателю.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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