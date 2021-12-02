Бизнесмен из Уфы получил траурные фото живых детей и жены с датой их смерти

Уфимскому бизнесмену конкуренты прислали фотографии жены и детей в детском саду в траурных рамках. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в республике Флюр Асадуллин в своих социальных сетях.
По словам предпринимателя, он уже обращался в полицию, но там ему в возбуждении уголовного дела отказали.
"- Похоже на фильм про 90-е, но нет, это в наше время и это происходит в Уфе, у нас под носом", - написал чиновник.
Асадуллин также сообщил, что срочно обратится с запросами в прокуратуру и МВД, чтобы помочь предпринимателю.