Аэропорт «Уфа» расторг договор с оператором вип-зала «Уфа Вип Интернейшнл»

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск международного аэропорта «Уфа» к компании «Уфа Вип Интернейшнл». Судом расторгнуты договоры аренды с оператором зала повышенной комфортности. Администрация аэропорта утверждала, что 18 марта 2021 года администрация оператор прекратил обслуживание пассажиров.
Суд с аэропортом согласился, однако в «Уфа Вип Интернейшнл» заявили, что не прекращали обслуживание пассажиров и намерены обжаловать решение – прекращение обслуживания считают нарушением обязательств субподрядчиком. Из-за этой оказии фирма и закрылась на переоборудование, чтобы накормить людей своими силами.
Тем временем еще в апреле аэропорт выдавал оператору претензии. В июле собственник помещений подал в суд с требованием расторгнуть договоры аренды от 2015 и 2017 годов, но все по той же причине – нарушение арендатором условий договоров.
Издание РБК-Уфа приводит громкое заявление коммерческого директора «Уфа Вип Интернейшнл» Ольги Полюгиной о том, что компания-арендатор не нарушала никаких условий договора и продолжала использовать помещения по назначению.
Даже сейчас, после решения Арбитража, компания продолжает обслуживать бизнес-залы аэропорта «Уфа». Важно заметить и то, что Ольга Пилюгина полагает, что данное решение суда вполне может стать прецедентом.