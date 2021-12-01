Власти Уфы назвали причины строительства многоэтажки на месте «А-кафе»

Собственник земли незаконно перевел ее из категории «развлечение и общественное питание» в категорию «многоэтажная многоквартирная жилая застройка». Об этом пишет «КП-Уфа».
В администрации Уфы сообщили, что участком под бывшим «А-Кафе» владеет некая Татьяна Уварова. В 2019 году она обратилась к чиновникам с просьбой изменить градостроительный план данной территории, что и было сделано. Это совершенно не противоречит законодательству.
В 2008 году по решению Городского совета Уфы землю под «А-Кафе» отнесли к общественно-деловой зоне. До марта 2019 года ее назначение не менялось. В мэрии города добавили, что вид использования данного участка предусматривал размещение там «объектов многоэтажной жилой застройки». Другими словам, на территории «А-кафе» и раньше реально было возводить многоэтажки. Сейчас этому нет никаких препятствий.