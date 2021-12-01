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Власти Уфы назвали причины строительства многоэтажки на месте «А-кафе»

1 декабря 2021, 10:38
Фото: pixabay.com
В Уфе сотрудники прокуратуры требуют от мэрии города аннулировать разрешение на возведение многоквартирного дома на месте снесенного «А-кафе».

Собственник земли незаконно перевел ее из категории «развлечение и общественное питание» в категорию «многоэтажная многоквартирная жилая застройка». Об этом пишет «КП-Уфа».

В администрации Уфы сообщили, что участком под бывшим «А-Кафе» владеет некая Татьяна Уварова. В 2019 году она обратилась к чиновникам с просьбой изменить градостроительный план данной территории, что и было сделано. Это совершенно не противоречит законодательству.

В 2008 году по решению Городского совета Уфы землю под «А-Кафе» отнесли к общественно-деловой зоне. До марта 2019 года ее назначение не менялось. В мэрии города добавили, что вид использования данного участка предусматривал размещение там «объектов многоэтажной жилой застройки». Другими словам, на территории «А-кафе» и раньше реально было возводить многоэтажки. Сейчас этому нет никаких препятствий.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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