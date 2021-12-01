Власти Уфы назвали причины строительства многоэтажки на месте «А-кафе»

В 2008 году по решению Городского совета Уфы землю под «А-Кафе» отнесли к общественно-деловой зоне. До марта 2019 года ее назначение не менялось. В мэрии города добавили, что вид использования данного участка предусматривал размещение там «объектов многоэтажной жилой застройки». Другими словам, на территории «А-кафе» и раньше реально было возводить многоэтажки. Сейчас этому нет никаких препятствий.