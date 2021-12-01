В мэрии Уфы сообщили о замене ПАЗиков и посетовали на отсутствие диалога с частниками

30 ноября на сайте уфимской мэрии был опубликован материал о том, что на текущей неделе с 29 ноября по 5 декабря пассажирский транспорт города ждет комплекс мероприятий, направленный на замену имеющихся автобусов на более комфортабельные, отдельно в сообщении подчеркнули, что делается это и для того, чтобы пассажиры могли оплачивать проезд любым удобным способом, непрозрачно намекая на нелюбовь частных перевозчиков к отключению терминалов и отказе принимать транспортную карту АЛГА.