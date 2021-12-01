mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 декабря 2021, 14:04

Published 1 декабря 2021, 14:04

Modified 17 октября 2022, 22:17

Updated 17 октября 2022, 22:17

В МЧС Башкирии предупредили о сильном ветре, гололеде и ухудшении видимости

1 декабря 2021, 14:04
На дорогах из-за неблагоприятных погодных условий ожидается гололед и снежный накат, также на некоторых участках дороги сократится видимость до 500 метров, сообщает пресс-служба МЧС региона.

Известно, что завтра, 2 декабря, жителей Башкирии снова ждут неблагоприятные погодные условия, а именно мокрый снег и облачность. В связи с чем, МЧС Башкирии предупреждает жителей региона о гололеде и снежном накате на дорогах в ночное время. К слову, температура воздуха тогда будет составлять 0…-5 градусов.

Между тем, в дневное время пройдет небольшой снег и усилится ветер, порывы которого будут достигать 18 метров в секунду. Температура воздуха составит -2…+3 градуса.

Помимо этого, на отдельных участках дороги из-за неблагоприятных погодных условий может до 500 метров сократиться и видимость.

#Элина Сайфранова#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика