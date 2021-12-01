В МЧС Башкирии предупредили о сильном ветре, гололеде и ухудшении видимости

Известно, что завтра, 2 декабря, жителей Башкирии снова ждут неблагоприятные погодные условия, а именно мокрый снег и облачность. В связи с чем, МЧС Башкирии предупреждает жителей региона о гололеде и снежном накате на дорогах в ночное время. К слову, температура воздуха тогда будет составлять 0…-5 градусов.