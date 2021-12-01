В Башкирии на водителей автобусов и пассажиров без масок завели около 200 протоколов

Posted 1 декабря 2021, 13:43
Published 1 декабря 2021, 13:43
Modified 17 октября 2022, 22:17
Updated 17 октября 2022, 22:17
Известно, что в Уфе и в Стерлитамаке с начала года было проведено около 160 рейдов по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. В частности, по информации пресс-службы Минтранса Башкирии, проверки проводились на маршрутах общественного транспорта, на авто- и ЖД вокзалах Уфы, а также на маршрутах электротранспорта и филиалов «Башавтотранса».
Отмечается, что за это время было составлено около 200 протоколов об административных правонарушениях, из которых 80 — были переданы в суд, а по 50 — вынесены предупреждения и выписаны штрафы.
Напомним, что за несоблюдение масочного режима в период действия режима повышенной готовности нарушителю в первый раз полагается штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а во второй уже от 15 до 30 тысяч рублей. Между тем, юрлицам может быть выписан штраф и вовсе до 300 тысяч рублей.