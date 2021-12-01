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Posted 1 декабря 2021, 13:43

Published 1 декабря 2021, 13:43

Modified 17 октября 2022, 22:17

Updated 17 октября 2022, 22:17

В Башкирии на водителей автобусов и пассажиров без масок завели около 200 протоколов

1 декабря 2021, 13:43
Всего с начала года проведено 160 рейдов по соблюдению масочного режима, из которых 80 переданы в суд. Рейды проходили по маршрутам общественного транспорта, а также по междугородним, сообщает пресс-служба Минтранса Башкирии.

Известно, что в Уфе и в Стерлитамаке с начала года было проведено около 160 рейдов по соблюдению масочного режима в общественном транспорте. В частности, по информации пресс-службы Минтранса Башкирии, проверки проводились на маршрутах общественного транспорта, на авто- и ЖД вокзалах Уфы, а также на маршрутах электротранспорта и филиалов «Башавтотранса».

Отмечается, что за это время было составлено около 200 протоколов об административных правонарушениях, из которых 80 — были переданы в суд, а по 50 — вынесены предупреждения и выписаны штрафы.

Напомним, что за несоблюдение масочного режима в период действия режима повышенной готовности нарушителю в первый раз полагается штраф от 1 до 3 тысяч рублей, а во второй уже от 15 до 30 тысяч рублей. Между тем, юрлицам может быть выписан штраф и вовсе до 300 тысяч рублей.

#Элина Сайфранова#Общество#Новости
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