В Башкирии на газификацию жилья льготникам с 2020 года направили полмиллиарда рублей

Из-за сложившейся ситуации многие семьи не могли воспользоваться щедрым подарком от государства, и оставались жить в съемных квартирах и в надеждах на то, что власти проведут обещанные электричество, газ, водопровод, канализацию и дороги. Как можно отметить сертификаты в Башкирии пока что выдаются только на подведение к участкам газа, информации о финансировании или же подведении иных коммуникаций к участкам льготников не поступало.