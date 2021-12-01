Специалисты «Россетей» вернули свет большинству пострадавших от урагана на Кубани

От разбушевавшейся природной стихии сильнее остальных пострадали территории, расположенные на юго-западе и в центре региона, а также Черноморское побережье Краснодарского края. В этих районах был дождь, сильный ветер, порывы которого достигали 30-36 метров в секунду, падение деревьев — все это привело к технологическим нарушениям на линиях электропередач.