Специалисты «Россетей» вернули свет большинству пострадавших от урагана на Кубани

Как сообщает сайт rostovgazeta.ru, по состоянию на 17 часов электроснабжение вернули более чем 90% потребителей, которые пострадали из-за неблагоприятных погодных условий.
Специалисты «Россетей» сейчас продолжают работать в особом режиме: они устраняют последствия урагана, обрушившегося на ряд районов Адыгеи и Кубани.
От разбушевавшейся природной стихии сильнее остальных пострадали территории, расположенные на юго-западе и в центре региона, а также Черноморское побережье Краснодарского края. В этих районах был дождь, сильный ветер, порывы которого достигали 30-36 метров в секунду, падение деревьев — все это привело к технологическим нарушениям на линиях электропередач.
В восстановительных работах на энергетических объектах в зоне ответственности компании «Россети Кубань» (в основном это села) задействовано 283 бригады энергетиков и подрядные организации. На месте ЧП работают 915 человек и 339 единиц спецтехники. С целью оперативно подключить к электроснабжению социально значимые объекты решено было использовать 33 передвижных резервных источника энергоснабжения.