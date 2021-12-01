Дракулов и супергерои: зрителей Wink ждут киновстречи со смешным, страшным, сказочным

Для любителей по-настоящему страшного видеосервис Wink тоже подготовил загадку. Режиссер триллера «Ледяной демон» (16+) Иван Капитонов перенес в наше время финно-угорский миф о злом духе, который сохраняет жизнь замерзающим путникам, чтобы они могли завершить месть. Муж Тани (Ольга Ломоносова) бесследно пропал в горах много лет назад, за это время выросла дочь, которая почти не помнит отца (Андрей Марусин). Спустя 10 лет его находят в снегах в странном состоянии, напоминающем кому. Рада ли семья, где уже есть другой мужчина, такому возвращению, зрители узнают 4 декабря.