Башкирия оказалась на 25-м месте в рейтинге развития регионов

В ходе своего исследования авторы пользовались данными Росстата, Минфина, Федерального казначейства и Налоговой службы. Об этом информирует «КП-Уфа».
Аналитики провели работу по нескольким блокам. Так социально-экономический блок, состоит из первичных рейтингов. Речь идет об отношении суммы регионального продукта к количеству экономически активного населения, отношении регионального продукта к общей численности жителей, рейтинга среднемесячной зарплаты и отношении среднемесячной зарплаты к цене потребительской корзины.
Кроме того, специалисты рассчитали отношение суммы государственного долга к доходам бюджета, сравнили начисленные налоги (НДС) в регионе с аналогичным периодом в 2020 году, высчитали индекс промышленного производства и так далее.
Башкирия в рейтинге ФРГО находится на 25-м месте. Первые три места в списке занимают Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область. Далее идет Ханты-Мансийский автономный округ, а замыкает пятерку лидеров Санкт-Петербург.