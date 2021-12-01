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Башкирия оказалась на 25-м месте в рейтинге развития регионов

1 декабря 2021, 10:36
Фото: pxhere.com
Федеральный Фонд развития гражданского общества (ФРГО) обнародовал рейтинг социально-экономического положения российских регионов за первые шесть месяцев текущего года.

В ходе своего исследования авторы пользовались данными Росстата, Минфина, Федерального казначейства и Налоговой службы. Об этом информирует «КП-Уфа».

Аналитики провели работу по нескольким блокам. Так социально-экономический блок, состоит из первичных рейтингов. Речь идет об отношении суммы регионального продукта к количеству экономически активного населения, отношении регионального продукта к общей численности жителей, рейтинга среднемесячной зарплаты и отношении среднемесячной зарплаты к цене потребительской корзины.

Кроме того, специалисты рассчитали отношение суммы государственного долга к доходам бюджета, сравнили начисленные налоги (НДС) в регионе с аналогичным периодом в 2020 году, высчитали индекс промышленного производства и так далее.

Башкирия в рейтинге ФРГО находится на 25-м месте. Первые три места в списке занимают Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Тюменская область. Далее идет Ханты-Мансийский автономный округ, а замыкает пятерку лидеров Санкт-Петербург.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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