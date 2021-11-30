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Жительнице Башкирии грозит 15 лет тюрьмы за убийство собственного младенца

30 ноября 2021, 12:59
Фото: 1mediainvest.ru
В прошлом году 23-летняя жительница Башкирии в пьяном угаре швырнула своего ребенка в дверной косяк. Семимесячная девочка скончалась от полученных травм. Теперь прокурор запрашивает для обвиняемой 15 лет колонии общего режима.

В областном суде города Челябинска рассматривают уголовное дело против 23-летней жительницы, которая в пьяном угаре бросила свою 7-месячную дочь в дверной косяк. В результате полученных травм ребенок скончался, а в отношении матери было возбуждено уголовное дело об убийстве. В ходе прений прокурор запросил 15 лет колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Напомним, что инцидент произошел в Магнитогорске в декабре прошлого года. Девушка 4 декабря вместе с ребенком была в гостях у подруги, с которой распивала спиртные напитки. Младенец плакал, после чего его мать взяла ребенка на руки и с силой швырнула в дверной косяк. Спустя некоторое время девочка скончалась в Центре охраны материнства и детства от травмы головы.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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