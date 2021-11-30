Жительнице Башкирии грозит 15 лет тюрьмы за убийство собственного младенца

Напомним, что инцидент произошел в Магнитогорске в декабре прошлого года. Девушка 4 декабря вместе с ребенком была в гостях у подруги, с которой распивала спиртные напитки. Младенец плакал, после чего его мать взяла ребенка на руки и с силой швырнула в дверной косяк. Спустя некоторое время девочка скончалась в Центре охраны материнства и детства от травмы головы.