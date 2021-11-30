В Уфе проложили первые 5 километров трубопровода «Затон-Восточный»

Стало известно, что в новом микрорайоне «Затон-Восточный» были проложены первые пять километров километров канализационного коллектора. Как уточняют в пресс-службе Минстроя Башкирии, установкой трубопровода занимается компания «Донаэродорстрой» и на данный момент на территории микрорайона выкопано 7 километров траншей, на 5,7 километра установлено железобетонное основание под трубопровод, а полностью трубопровод уложен на 4,8 километра.