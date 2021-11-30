В Уфе проложили первые 5 километров трубопровода «Затон-Восточный»

Стало известно, что в новом микрорайоне «Затон-Восточный» были проложены первые пять километров километров канализационного коллектора. Как уточняют в пресс-службе Минстроя Башкирии, установкой трубопровода занимается компания «Донаэродорстрой» и на данный момент на территории микрорайона выкопано 7 километров траншей, на 5,7 километра установлено железобетонное основание под трубопровод, а полностью трубопровод уложен на 4,8 километра.
Отмечается, что данный объект реализуется в рамках федеральной программы «Стимул» и финансируется из бюджетов разных уровней. Так, на сооружение 27,6 километра трубопровода до городских очистных сооружений оценили почти в 4 миллиарда рублей. Работы планируется завершить не позднее октября 2023 года.
Напомним, что мэр Уфы Сергей Греков ранее заявлял, что освоение территории Забелья позволит создать 10 миллионов квадратных метров жилья, а будущий потенциал территории — 400 тысяч человек.