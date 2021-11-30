В Минздраве Башкирии рассказали, как защитить детей от коронавируса

На данный момент в ковид-госпиталя госпитализируют детей, причем болеют они средней степени и тяжелой степени тяжести. В минздраве рассказали, как быть родителям заболевших детей и как оградить младшее поколение он вируса.
Замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова порекомендовала дезинфицировать предметы дома и не исключать профилактики медикаментами.
- У детей все-таки хороший напряженный иммунитет. Именно быстрое развитие инфекции. Быстрый подъем и спад температуры также быстро нивелируется и дети восстанавливаются. Это нужно терпеливо переносить. Внутри семьи дома продолжать соблюдать неспецифические меры профилактики, такие как обработка поверхностей, рук, посуды, разграничение полотенцев, обработка полов, проветривание, особенно если дети разновозрастные. Если вы опасаетесь вспышки внутри школы или класса, может быть медикаментозная профилактика - умифеновир и Интерферон альфа-2b, - сообщила Кононова.
Также чиновница посоветовла мерить температуру по утрам и вечерам. По ее словам, дети все-таки могут преувеличивать чтобы не ходить в школу, но тем не менее лучше договориться с ребенком.