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Топ-5 арбитражных новостей, которые обсуждали в Башкирии в ноябре 2021 года

30 ноября 2021, 10:43
Фото: Mkset.ru
Предлагаем вниманию читателей наиболее резонансные арбитражные дела, которые касаются Башкирии и стали предметами активного обсуждения в октябре.
  1. Процедура внешнего управления по решению Арбитражного суда введена в большинстве фирм-заемщиков, которые проходят по делу печально известной инвестиционной платформы «Золотой Запас».
  2. Управление федеральной службы судебных приставов сообщило о возбуждении уголовного дела по 315 статье УК РФ в отношении директора ООО «Ватан», который по решению Арбитражного суда Башкирии должен был снести постройки, признанные судом незаконными. Речь идет о двух зданиях кафе, двух банях и духе хозяйственных постройках, которые и формируют комплекс, расположенный на 1449 километре трассы М-5 Урал в Уфимском районе.
  3. Зоозащитники подали иск об оспаривании отказа в предоставлении участка большей площади для стационарного зоопарка "Саванна",сейчас дело в Арбитражном суде.
  4. Росприроднадзор подал аппеляционную жалобу и решил по суду добиваться закрытия полигона ТБО в Стерлитамаке.
  5. В Башкирии ветерану ВОВ приписали 85-тысячный долг за электричество. Госкомитет РБ по жилстройнадзору встал на сторону ветерана, однако ООО «ЭСКБ» подала в Арбитражный суд.

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