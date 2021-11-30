Сторонница Навального Чанышева рассказала об условиях содержания в СИЗО Москвы

- На следующей неделе ее переведут уже в общую камеру. В этом изоляторе, они, как правило, на 30-40 человек. В таких камерах есть невероятное преимущество: душ. То есть не баня раз в неделю, а душ на сорок человек. Двадцать первый век все-таки на дворе, - написал Воронин.