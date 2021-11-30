«Пятерочка» приглашает покупателей принять участие в новогоднем розыгрыше призов

Как рассказал директор по маркетингу «Пятерочки» Михаил Ярцев, принять участие в розыгрыше могут все покупатели сети супермаркетов, зарегистрированные в программе лояльности «Выручай-карта». Перед походом в магазин следует зайти в мобильное приложение «Пятерочки» и нажать кнопку «Участвую», после чего с этого дня и вплоть до 10 января за каждую покупку офлайн или за заказ в сервисе «Пятерочка Доставка» стоимостью от 555 рублей покупатели будут получать «шансы» на победу в розыгрыше. Чем больше покупок — тем выше шанс выиграть приятный приз-подарок к Новому году. Кроме того, за напитки Coca-Cola, Fanta и Sprite, а также соки и нектары «Добрый» на сумму от 200 рублей в магазинах будут начислены дополнительные «шансы».