Перевозчик 272 маршрута не согласовывал с мэрией Уфы приостановку работы

Начальник Управления транспорта и связи Олег Хмарин сообщил, что перевозчик 272 маршрута не согласовывал свои действия с мэрией Уфы. По словам чиновника, информация об этом поступила вечером 26 ноября. Из-за этого пришлось усилить работу 290 маршрута, добавить автобусы большого и среднего. Было увеличено количество единиц с 32 до 40.