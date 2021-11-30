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Перевозчик 272 маршрута не согласовывал с мэрией Уфы приостановку работы

30 ноября 2021, 10:02
Фото: 1mediainvest.ru
В Управлении транспорта и связи города сообщили, что перевозчик самостоятельно сократил количество автобусов, не предупредив об этом администрацию города.

Напомним, что ранее количество автобусов по маршруту № 272 было сокращено с 40 до 5 единиц. В связи с этим было увеличено число автобусов № 290, который совершает путь в аналогичном направлении.

Начальник Управления транспорта и связи Олег Хмарин сообщил, что перевозчик 272 маршрута не согласовывал свои действия с мэрией Уфы. По словам чиновника, информация об этом поступила вечером 26 ноября. Из-за этого пришлось усилить работу 290 маршрута, добавить автобусы большого и среднего. Было увеличено количество единиц с 32 до 40.

Сити-менеджер Сергей Греков отметил, что в ведомстве настроены на конструктивную работу, в связи с чем теперь будет проводиться контроль частных и государственных перевозчиков. Он попросил жителей давать обратную связь по качеству перевозок.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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