Молоко не свернётся: «Уфагормолзавод» осваивает выпуск новой продукции и развивается

- Повышение цен имело глобальные масштабы, поэтому оно, конечно же, отразилось и на производителях молока. Многие просто не выдерживают и покидают рынок. В последние три года в Башкортостане каждый год уходит с рынка, как минимум, один крупный региональный игрок. С одной стороны, мы должны быть этому рады, потому что спрос на нашу продукцию растет, в том числе за счет их ухода. Но с другой стороны, их фиаско говорит об очень непростой ситуации в нашей отрасли, и мы тоже чувствуем это на себе в полной мере.