Молоко не свернётся: «Уфагормолзавод» осваивает выпуск новой продукции и развивается

Итак, наш собеседник - Ильдар Мунавирович Файзуллин, генеральный директор молочной компании «МилкФорт», в которую входит известный многим «Уфагормолзавод», имеющий сегодня репутацию ведущего предприятия по производству молока и молочных продуктов в Республике Башкортостан.
Для начала - краткая справка о предприятии: объем ежедневной переработки сырого молока – до 150 тонн в сутки, ассортимент продукции сейчас насчитывает более 80 позиций, это, прежде всего, молоко, сметана, масло, йогурты и другие молочные продукты, выпускаемые под торговыми марками «Молочный фермер» и «Молочная Крепость». Есть линейка продукции «Халяль», а также небольшая, только набирающая обороты, линия продукции под торговой маркой «Два котёнка». Годовая выручка компании превышает 2,5 млрд рублей, на предприятии сегодня работают более 450 сотрудников.
Инновационная сметана
- Ильдар Мунавирович, давайте первым делом поговорим с вами о вашей продукции – наверняка, большинству наших читателей эта тема кажется одной из самых актуальных. Поделитесь немного своими секретами, как вам удается производить конкурентоспособную продукцию в сложных экономических условиях?
- Экономическая ситуация сейчас действительно сложная. Уже несколько лет подряд падают реальные доходы населения, соответственно, покупательская способность снижается. И нам, как производителю, необходимо балансировать на грани между спросом и коммерческой прибылью, ведь без прибыли мы не можем работать. Людям нужно платить зарплату, закупать сырье, упаковку и т.д.
Живем за счет взвешенной политики сбыта и стратегии развития. В чем она заключается? Вот только несколько положений:
- основной ассортимент – это продукты массового спроса. Ориентироваться на основного потребителя очень важно, ведь молоко и молочные продукты – это полезное питание на каждый день;
- делаем продукцию доступной. Это означает, во-первых, присутствие во всех сетях и рознице, во-вторых, продукция доступна по цене. Кто хочет, берет дешевую сметану в пленке, кому нравится сметана в яркой упаковке, пожалуйста - покупайте в стакане «Молочную Крепость»;
- держим качество. Стабильное качество у нас в большом приоритете. С каждым годом мы делаем продукт лучше, что подтверждает растущий спрос;
- не стоим на месте. Постоянно развиваем ассортимент, запускаем новое оборудование, обучаем сотрудников и многое другое.
Это лишь несколько моментов. На самом деле я на эту тему мог бы полдня говорить.
- Как вы учитываете интересы разных возрастных категорий потребительской аудитории – в частности, подростков и молодежи?
- Это тоже важная часть нашей стратегии развития. Разные возрастные категории потребителей учитываем следующим образом:
- во-первых, при продвижении: для средней возрастной группы используем традиционную рекламу в СМИ (радио и ТВ); для потребителей помоложе – рекламу в интернете, развиваем активность в соцсетях;
- во-вторых, за счет брендинга: например, вот как раз сейчас развиваем новый детский бренд «Два котёнка».
- А сложно ли обеспечивать высокое качество молочной продукции при отказе от добавок?
- У нас вообще нет опыта работы с добавками, соответственно, и отказываться нам было не от чего. Мы изначально выпускали и продолжаем выпускать натуральную молочную продукцию без добавок.
Высокое качество молочной продукции главным образом зависит больше от качества сырого молока и применяемых при его переработке технологий, а не от использования добавок. Наши основные поставщики сырого молока – мелкие и средние хозяйства Республики Башкортостан. Жесткий контроль сырья на наличие антибиотиков и кислотность мы начинаем прямо с места приемки молока от водителей молоковозов, а на заводе лаборатория делает уже его полный анализ.
- Не беспокоит ли вас недавняя отмена правила, запрещающего производителям продукции на растительной основе назвать свои товары «молоко», «масло», «сыр» или «йогурт»? Получается теперь, что ваш завод прилагает столько усилий, чтобы собрать качественное молоко, переработать его, обеспечить условия хранения и доставить до потребителей в наилучшем виде с гарантией качества, а кто-то теперь сможет гораздо меньшими усилиями произвести продукт на растительной основе и тоже назовет его «йогурт» или «творожок». Где справедливость?
- История последних десяти лет наглядно показала отношение потребителей к молочным продуктам, в том числе и к товарам, произведенным на растительной основе. Большинство потребителей предпочитают натуральные молочные продукты на животных жирах. Однако часть потребителей готовы приобрести и более дешевые продукты на растительной основе. По большому счету ничего плохого в этом нет, если растительная основа тоже натуральная. Да что там говорить! В последнее время появился целый класс питьевых продуктов на растительной основе, и он развивается.
Мы не агитируем покупать только какую-то определенную продукцию. Потребитель у нас умный и сам разберется, что ему нужно.
Держать марку!
- Мы видели в магазинах новую продукцию, изготовленную на вашем предприятии. Смотрится классно и вкус отличный. Помимо появления нового бренда «Два котенка», расскажите подробнее, что нового произошло у вас за последние два года – какие новые технологии внедрены и т.д.?
- Новые технологии? Пожалуйста! Раньше мы выпускали творог в упаковке «стабило бэг» (выпускается по маркой «Молочная Крепость» в виде пакетов, которые могут стоять, - ред.). При этом данную упаковку для нас делал другой производитель. Теперь мы закупили творожные линии и фасовочные автоматы, и самостоятельно выпускаем нужную упаковку. Спрос на хороший творог растет, так что в следующем году будем увеличивать число творожных линий, как минимум, вдвое.
Буквально месяц назад установили новый автомат для фасовки творожных десертов в стаканчик. Этот вкусный творог со сливками и вареньем только-только появился в «Байраме» и «Полушке». Попробуйте, будем рады получить отзывы покупателей.
По брендам тоже развиваемся. Я уже упоминал новую торговую марку «Два котенка», под которой мы запустили несколько пробных продуктов. Пока их основная реализация идет через социальное питание. Но со следующего года будем подключать и розницу, и торговые сети.
Ассортимент существенно расширился. Только в этом году запустили очень вкусные творожные массы с курагой и изюмом, такие же, какие были в советское время. Продукт полностью натуральный, поэтому некоторым он может показаться немного дорогим. Но он того стоит.
Мы также выпустили творог со сливками и вареньем в стаканчике с разными вкусами: вишня, клубника и персик. Аналогов на нашем рынке этим продуктам нет. Надеемся, этот продукт придется по вкусу тем, кто любит кушать творог с вареньем.
Расширили вкусовую линейку йогуртов – добавили вишню.
Качество у нашей продукции хорошее, поэтому сети активно сотрудничают с нами, размещают заказы на производство продуктов под их собственными марками. Таким образом растет в продажах доля так называемого СТМ (собственная торговая марка).
- Помимо упомянутой вами новой фасовочной линии для творога, какие производственные процессы на вашем предприятии пережили модернизацию в последнее время? Каков экономический эффект от этих мероприятий?
- Запуск новой творожной линии дал нам положительный экономический эффект на основе снижения затрат по логистике и повышения уровня сервиса – теперь творог «Молочная Крепость» попадает на магазинные полки с более свежими сроками, да и запас на полке стал больше.
У нас на производстве постоянно идут процессы, связанные с модернизацией оборудования, улучшением условий труда. Если рабочему создаешь нормальные условия, то и отдача будет выше. В частности, за последний год значительно улучшили условия, связанные с температурой внутри производственных цехов и качеством воздуха. Поставили везде транспортеры для перемещения готовой продукции, на ряде фасовочных автоматов сделали автоматическое формирование коробов и саму укладку продукции в эти короба.
Точный экономический эффект от этих нововведений сложно подсчитать. Но то, что производительность увеличилась, – это факт.
- Ваши сотрудники в этом году участвовали в симуляторе производственных задач «Фабрика процессов», мы знаем, что у вас на предприятии сейчас много говорят о бережливом производстве. Расскажите, пожалуйста, подробнее и об этой стороне вашей деятельности.
Бережливое производство у нас является постоянным, важным процессом. Комплексно мы внедрили его в 2020 году на фасовочном автомате Nimco (картонная упаковка Пюрпак). Курировали данную работу представители Регионального центра компетенций в сфере производства РБ. Описали накопившиеся к тому моменту производственные сложности, проанализировали текущее состояние, сформировали цели и меры для их достижения. Всё сделали. В результате время фасовки сократилось на 1 час, сборку маршрутов тоже ускорили.
Полученный на Nimco опыт теперь применяем и на других фасовочных автоматах.
Хочу особо отметить, что в компании внедрена система Кайдзен: если сотрудник сделает рациональное предложение и оно будет внедрено, то он в качестве поощрения получает дополнительную премию, как часть от полученной экономии.
- Понятно уже, что вы свою деятельность сворачивать ни в коем случае не собираетесь. Наверняка, у вас и в ближайшем будущем тоже намечены новые инвестиционные проекты?
- Как я уже ранее говорил, в последние два года сделано многое в плане приобретения и модернизации оборудования. Хочу акцентировать внимание на планах, которые у нас серьезные. Они потребуют вложения нескольких сот миллионов рублей. В основном эти деньги пойдут на приобретение новых творожных линий, а также установку ПЭТ-линии, которая поможет нам серьезно увеличить продажи. Потребители получат от нас качественное и вкусное молоко, питьевые йогурты в ПЭТ-бутылке. Это очень удобный формат для хранения и потребления продукции, он пользуется повышенным спросом.
Цена успеха
- Как отразились на вашей работе повышение цен на сырое молоко, а также летняя жара 2021 года?
- Повышение цен имело глобальные масштабы, поэтому оно, конечно же, отразилось и на производителях молока. Многие просто не выдерживают и покидают рынок. В последние три года в Башкортостане каждый год уходит с рынка, как минимум, один крупный региональный игрок. С одной стороны, мы должны быть этому рады, потому что спрос на нашу продукцию растет, в том числе за счет их ухода. Но с другой стороны, их фиаско говорит об очень непростой ситуации в нашей отрасли, и мы тоже чувствуем это на себе в полной мере.
Цены на ГСМ и упаковку растут. На сырое молоко цены вообще, можно сказать, летят вверх! Чтобы выжить, мы, как и все остальные производители, вынуждены поднимать цены на свою продукцию. На фоне снижения покупательской способности, в конечном итоге, рост цен ни к чему хорошему, само собой, не приведет.
Мы понимаем, что рост цен на сырое молоко идет из-за объективных причин, в том числе, как вы сказали, из-за аномальной жары минувшим летом. Ведь кормов стало меньше, соответственно, и удои уменьшились, вот и возник дефицит молока.
Никому от этого не легче. Мы держимся и будем держаться. Других вариантов просто нет.
- Каковы ваши прогнозы на дальнейшее повышение цен на молочные товары?
Цены будут расти. Помимо высоких цен на сырое молоко, тяжелым бременем на производителей молока и торговлю ложится внедрение маркировки с 1 декабря. Это десятки миллионов дополнительных затрат на оборудование плюс прямой рост себестоимости каждой штуки продукции на 60 копеек. Рентабельность в молочной отрасли исторически невысокая. Все производители будут дополнительно учитывать это при повышении цен.
- Какие непредвиденные затраты понесло ваше предприятие – например, связанные с новыми кодами маркировки и прочими нововведениями, либо с ужесточением антиковидных требований?
- Из-за ковида все понесли непредвиденные затраты, и мы не стали исключением. Ужесточили санитарный контроль и, как следствие, добавились постоянные расходы на маски и антисептики для сотрудников. Также оплачиваем регулярные анализы на наличие антител и многое другое.
Но самыми большими финансовыми затратами, конечно, являются затраты, связанные с маркировкой. Десятки миллионов рублей потрачены на оборудование, программное обеспечение, изменение дизайна, обучение персонала. Выросла себестоимость продукта за счет цены на код DataMatrix, роста цен на маркированную упаковку (понадобилось применить типографский способ), дополнительную маркировку внутри предприятия (нанесение кода собственными принтерами).
Ожидаем, что будут еще и потери от списания упаковки со старым дизайном.
- Многие производители жалуются, что им приходится повышать цены на свою продукцию, чтобы компенсировать затраты, которые они несут при вхождении в федеральные торговые сети. Поделитесь опытом, насколько трудно вам решать эту задачу?
- Мы давно работаем с федеральными сетями. У нас есть ассортимент, качество, продвижение. Поэтому проблем нет. Проблемы могут быть у мелких производителей, ведь федеральным сетям нужны большие объемы, приемлемый сервис доставки и хорошее качество продукции.
- Одним из самых распространенных вопросов сегодня стало соблюдение антиковидных мер безопасности. В связи с этим не можем не задать вам вопрос: все ли ваши сотрудники прошли вакцинацию от ковида, как контролируется соблюдение антиковидных норм на «Уфагормолзаводе»?
- По данным на конец октября, около 80% наших сотрудников были привиты или имели медицинские противопоказания к прививке. Поскольку мы являемся пищевым предприятием, то готовимся быть привитыми на 100% к концу года. Ряд сотрудников на прошлой неделе уже прошли ревакцинацию. Так что мы активно работаем над тем, чтобы наши сотрудники не болели, а продукция под марками «Молочный фермер» и «Молочная Крепость» выпускалась с высоким качеством и в нужном количестве.
- Больше спасибо вам за интересную и полезную беседу. Надеемся на новую встречу с вами и на бесперебойное общение с продукцией «Уфагормолзавода».