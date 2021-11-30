Минобр сообщил о порядке проведения новогодней елки Главы Башкирии

Как отмечает пресс-служба Минобразования Башкирии, подарки от имени Радия Хабирова будут вручать детям в единый день 24 декабря. Известно, что получат подарки 780 детей, среди которых школьники, показавшие отличные результаты в предметных олимпиадах, спортивных соревнования и других конкурсах, дети из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел региона, погибших при выполнении служебного долга, дети из многодетных малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и (или) дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.