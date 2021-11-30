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Минобр сообщил о порядке проведения новогодней елки Главы Башкирии

30 ноября 2021, 04:06
Фото: 1mediainvest.ru
В связи с пандемией коронавируса на мероприятие пройдет в другом формате — новогодняя елка Глав Башкирии пройдет отдельно для каждого муниципалитета и городского округа, сообщает пресс-служба Минобразования Башкирии.

Стало известно, что традиционная новогодняя елка главы Башкортостана, на которую приглашали около 800 детей из разных уголков региона, в этом году пройдёт в ином формате. Так, из-за пандемии коронавируса и введенных ограничительных мер, мероприятие будет проводиться отдельно в каждом муниципалитете и городском округе Башкирии.

Как отмечает пресс-служба Минобразования Башкирии, подарки от имени Радия Хабирова будут вручать детям в единый день 24 декабря. Известно, что получат подарки 780 детей, среди которых школьники, показавшие отличные результаты в предметных олимпиадах, спортивных соревнования и других конкурсах, дети из семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел региона, погибших при выполнении служебного долга, дети из многодетных малоимущих семей, дети с ограниченными возможностями здоровья и (или) дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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