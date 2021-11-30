Команда Минеевой примет участие в юридическом форуме «Бизнес и государство»

Предполагается, что данный юридический форум станет началом эффективного диалога между бизнесом и властью. Также начнется работа по разработке схем интеграции сторон, при этом особое внимание участники мероприятия уделят поиску путей решения острых проблем предпринимательства в России. Участники примут участие в форуме как в онлайн-, так и в офлайн-формате.