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Команда Минеевой примет участие в юридическом форуме «Бизнес и государство»

30 ноября 2021, 18:52
Команда уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Татьяны Минеевой станет участником межрегионального юридического форума «Бизнес и государство». Форум примет город Саратов в период с 7 по 8 декабря 2021 года.

Организатором мероприятия выступит руководитель общественной приемной при уполномоченном по защите прав предпринимателей в городе Москве по вопросам молодежного предпринимательства и глава фонда регионального экономического развития «Инвестиции и регионы» Анна Кровякова, пишет vostokmedia.com.

По словам организаторов форума, ключевая идея мероприятия заключается в разработке новых результативных форматов делового взаимодействия бизнеса и государства.

Ожидается, что среди участников форума будут представители МСП и крупного бизнеса, а также представители органов власти и юристы. Более того, мероприятие также посетит и столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева.

По словам Минеевой, в настоящее время поиском инновационных решений для восстановления отраслей экономики занято как бизнес-сообщество, так и власть. Идеи, озвученные в рамках форума, будут распространены на всю страну.

Как заметила Анна Кровякова, управляющий партнер FINCOM group, форум будет насыщенным, с сильными участниками дискуссии и спикерами. Также планируется организовать секции, которые раскроют следующие темы: внешнеэкономическая деятельность, нарушения в сфере экономической деятельности, судебная экспертиза и оценочная деятельность, а также вопросы землепользования и застройки, санации и банкротства.

Кроме того, участники форума обсудят влияние пандемии коронавируса на бизнес, методы сотрудничества и механизмы продуктивного диалога бизнеса и власти, а также роль юристов в налаживании понимания между государством и бизнес-сообществом.

“Постараемся объединить и выстроить разговор на одном языке: бизнес - юридическое сообщество и наука - государство. Уверена, что это начало крутой ежегодной истории, которую мы заземляем в Саратове», – отметила Анна Кровякова.

Предполагается, что данный юридический форум станет началом эффективного диалога между бизнесом и властью. Также начнется работа по разработке схем интеграции сторон, при этом особое внимание участники мероприятия уделят поиску путей решения острых проблем предпринимательства в России. Участники примут участие в форуме как в онлайн-, так и в офлайн-формате.

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