Чернышенко призвал губернаторов вплотную заняться подготовкой к РИФ

Как отметили в аппарате вице-премьера, председателя оргкомитета по подготовке к РИФ, Чернышенко попросил губернаторов организовать презентацию инвестиционного потенциала регионов. Активное участие в организации форума также принимают руководители федеральных органов исполнительной власти, передает newsnn.ru. Главной темой мероприятия станет «Достижение национальных целей как ответ на глобальные вызовы».