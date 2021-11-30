Башкиров забрасывает «по-бобровски» во Владивостоке. «СЮ» прервал серию поражений

В идеальном мире против последней команды чемпионата, которая поменяла тренера утром в день матча (и это третий наставник с лета) и непонятно, чего ради вернулась в КХЛ, уфимский клуб выходит в режиме терминатора даже с учетом специфики игры на Дальнем Востоке.
Наш мир не идеален, еще дальше от хотя бы приемлемого уровня игра подопечных Томи Ламсы. Наверное, еще дальше — только его собственный коучинг. Уже появились в телеграме сообщения о возможной отставке финского специалиста. Но пока обсудим игру во Владивостоке - первую за 667 дней.
«Салават» все еще тяжело двигается и может показывать достойный уровень лишь вспышками. По-видимому, смешались в кучу облегченная предсезонка (в которой часто подозревают иностранных тренеров), акклиматизация, последствия разных вирусов.
Конечно, все игроки переносят это по-разному, это сказывается: один хоккеист может войти в зону атаки, но так и застрять там у борта или на линии, потому что поддержки нет. «Химия» между партнерами просто так не улетучится, едва ли и тренеры внезапно потребовали других схем.
В итоге в статистике мы видим практически равную игру. Едва ли и без нее можно отдать безоговорочное преимущество Уфе. Было мало моментов с обеих сторон — все решил смелый вираж Данила Башкирова и гол в пустые ворота.
|СЮ
|Адмирал
|Δ
|Corsi for (CF)
|60
|65
|-5
|CF, %
|48,00%
|52,00%
|-4,00%
|Голы 5 на 5
|0
|0
|0
|Броски в створ 5 на 5 (БВ)
|19
|27
|-8
|PDO, %
|100,00%
|100,00%
|0,00%
|Броски мимо створа
|28
|27
|1
|БВ вообще
|24
|28
|-4
|Доля БВ в общем числе бросков
|46,15%
|50,91%
|-4,76%
|БВ за минуту в атаке
|2,56
|2,91
|-0,35
|Блокшоты за минуту в защите
|1,66
|1,81
|-0,15
|БВ после ВВбр 5 на 5
|1
|2
|-1
|БВ со входа в зону 5 на 5
|0
|2
|-2
|Перехваты в зоне атаки 5 на 5
|2
|5
|-3
|Перехваты с БВ в зоне атаки 5 на 5
|0
|2
|-2
|БВ первой тройки
|7
|1
|6
|БВ защитников
|8
|13
|-5
|Пробросы 5 на 5
|2
|5
|-3
|ВВбр после пробросов
|5
|2
|3
|Вход 5 на 5
|25
|23
|2
|Брак при входе 5 на 5
|11
|10
|1
|Эффективные попытки входа, %
|69,44%
|69,70%
|-0,25%
|Вброс 5 на 5
|4
|3
|1
|Брак при вбросе 5 на 5
|10
|12
|-2
|Эффективные попытки вброса, %
|28,57%
|20,00%
|8,57%
|Использование входа 5 на 5, %
|72,00%
|68,75%
|3,25%
|Вход+вброс+ВВбр в атаке 5 на 5
|33
|33
|0
|Вход+вброс+брак+Вбр в атаке 5 на 5
|65
|69
|-4
|Эффективные смены в атаке, %
|50,77%
|47,83%
|2,94%
|Вход 5 на 5 с БВ
|11
|13
|-2
|Вход 5 на 5 с БВ, %
|30,56%
|39,39%
|-8,84%
|Вброс 5 на 5 с БВ
|0
|1
|-1
|Вброс 5 на 5 с БВ, %
|0,00%
|1,00%
|-1,00%
|Эфф.смены в атаке 5 на 5 с БВ
|13
|18
|-5
|Эфф. смены в атаке 5 на 5 с БВ, %
|13,27%
|17,65%
|-4,38%
Молодые игроки гостей выгодно смотрелись в смысле движения относительно многих партнеров. Я бы в такой проблемной ситуации выпускал их чаще. Они не могут соорудить такой же раскат, как легионерская тройка образца сентября, но хотя бы против аутсайдера можно довериться больше.
Это доверие они порой оправдывают. Данил Башкиров забросил в большинстве, но совсем не с позиционной атаки — номер 19 получил шайбу в воздухе на входе в зону атаки, ушел от паровоза из троих соперников и бросил за щиток голкиперу Никите Серебрякову.
Гол был засчитан после консультации рефери, при этом сразу игру не остановили и почти сразу же уроженец Тюмени вышел 1 в 0 с вратарем. Любопытно, как поступили бы арбитры, отличись Данил во второй ситуации и какой гол ему было бы больше жалко.
Для форварда из четвертого сочетания это второй победный гол в сезоне и второй же за семь матчей — шайба в ворота минского «Динамо» на выезде так же оказалась ключевой в выездном противостоянии в Беларуси.
Эта попытка очень красноречиво говорит об остальном розыгрыше. Именно в позиционном нападении уфимцы не забросили, большинство в целом все еще не работает: в первой попытке не было бросков в створ, выстрел мимо — лишь за 26 секунд до окончания удаления. За три шанса — четыре броска в створ.
Это все еще из области вопросов к иностранцам. В Хабаровске Теему Хартикайнен оформил на добивании первый гол за три встречи, но он был в третьей линии — с Петром Хохряковым и Данилом Башкировым, завладевшим шайбой в чужой зоне.
Маркус Гранлунд не поражает ворота соперника уже семь матчей. В сезоне у него лишь шесть шайб, из которых только две топ-клубам — ЦСКА и «Магнитке». Сакари Маннинен «молчит» шесть вечеров после ударного отрезка из 7 голов в 7 противостояниях.
Неясно было, зачем Харти вернули к привычным коллегам еще в третьем игровом отрезке в Хабаровске. Вроде, наконец забросил, а потом снова сделали по-старому и со старым же результатом. Ламса не рискнул и не довел начатое до конца. Уверен, с «Динамо» будет привычное первое звено.
Виктор Тихонов после восстановления выглядит одним из самых активных «юлаевцев», ту или иную пользу он принес команде в четырех встречах из пяти:
Вероятно, поэтому главный тренер «бело-зеленых» решил направить энергию Виктора во второе звено, решив, что он даст больше пользы, чем Сергей Шмелев (командированный в третью линию). Спорно, но пробовать лучше сейчас, чем при 0-3 в серии плей-офф.
Не сказать, что получилось, но, строго говоря, это лишь один матч и на сей раз тренерский штаб хотя бы довел свой эксперимент до конца. Во Владивостоке звено Кадейкина больше всего запомнилось вот такой яркой атакой. Больше 5 на 5 ничего не отметим.
Важно, что атака была почти в следующей смене после одного из главных шансов «моряков». Метсола не дрогнул ни здесь, ни после, «засушив» 32-й матч на уровне «регулярок» и 17-й за Уфу (седьмой в гостях). Любопытно, что это лишь первый шатаут на «Фетисов Арене».
К команде в стильных черно-золотых джерси нет вопросов по самоотдаче и усердию. Особенно «Адмиралу» удалась середина встречи — 13 бросков в створ с 25-й по 35-ю минуты, была серия из 7 вбрасываний в уфимской зоне, вход с бросками 3-9 во втором периоде против 6-2 в первом, перехваты 2-5.
Но «юлаевцам» оказалось достаточно посильно даже в нынешние непростые времена «забронировать» концовку встречи, максимально потерпеть и сделать шаг из ямы, в которой оказался команда. Это не спасение, вопросов все еще много, но это уже что-то.
Следующая встреча лишь в субботу, она дома и это реванш против московского «Динамо». Первая встреча зимы — своего рода рестарт для «Салавата Юлаева» после слабого отрезка. Уже не будет никаких даже теоретических оправданий карантином, Дальним Востоком и так далее. Мы больше узнаем об уровне «СЮ».