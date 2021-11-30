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41% пользователей рунета соглашаются на незащищенный секс из-за чувства неловкости

30 ноября 2021, 14:21
Фото: Одноклассники
Одноклассники совместно с ЮНЕСКО и ЮНЭЙДС регулярно проводят и поддерживают социальные проекты, направленные на образование аудитории по теме ВИЧ.

30 ноября в преддверии Всемирного Дня борьбы со СПИДом в ОК пройдет прямой эфир на тему «Почему нам трудно говорить о презервативах и еще труднее их использовать». В разговоре с экспертами примут участие Наталья Родикова — главный редактор журнала «Домашний очаг», Вера Брежнева — певица, посол доброй воли ЮНЭЙДС, Григорий Туманов — автор подкаста «Мужчина, вы куда?», Марина Травкова — семейный психотерапевт, Наталья Ладная — старший научный сотрудник, ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии, специальный отдел по профилактике и борьбе со СПИДом и Мария Годлевская — равный консультант Ассоциации Е.В.А. Эфир пройдет в группе «Касается даже тех, кого не касается» в 19:00.

Ежегодно ОК проводят социальные проекты, связанные с просвещением и популяризацией темы безопасного секса. В 2020 году ЮНЭЙДС и ЮНЕСКО также провели прямой эфир, посвященный 30-летию Всемирного дня борьбы со СПИДом. В сентябре 2021 в специальном приложении ОК организовали проект об осознанном родительстве #МеняВолнует, который затрагивает множество социальных проблем.

Приглашенные консультанты, общественные деятели и журналисты поговорят о предрассудках в использовании средств контрацепции, которые приводят к эпидемии ВИЧ. Специально к эфиру ОК совместно с исследовательским центром ResearchMe провели онлайн-опрос* о том, как пользователи рунета относятся к защите во время интимной близости и что считают «безопасным сексом».

В ходе исследования выяснилось, что 87% респондентов имели интимный опыт без использования презерватива. Чем старше опрошенные, тем выше этот процент. Например, молодые люди до 30 лет признавались в этом примерно в 70% случаев, респонденты в возрасте от 31 до 40 — в 80% случаев, более старшие пользователи рунета от 41 года — вплоть до 99% случаев.

Среди причин интимного опыта без использования презерватива опрошенные перечислили такие факторы, как:

  • высокое доверие к партнеру (35%),
  • отсутствие случайных половых контактов (у респондента) (25%),
  • неприятные ощущения во время полового акта (20%),
  • отсутствие презервативов в нужный момент (16%),
  • использование других средств контрацепции (15%),
  • планирование беременности (15%).

Также в ответах были названы «отказ партнера или партнерши» от предохранения (4%), «неловкость при покупке» (2%), «отсутствие в продаже» (2%) и «религиозные соображения» (1%).

60% опрошенных отмечают, что безопасной можно считать близость именно при использовании презерватива. При этом оказалось, что 30% пользователей рунета считают секс безопасным, если он происходит с человеком, «которому можно доверять», а 39% – при использовании любых контрацептивов. Среди них больше всего пользователей среднего (31-50 лет) и старшего поколения (51+ лет).

При этом статистика инфицирования ВИЧ в России говорит о том, что в зоне риска женщины 35+, которые находятся в поиске партнера. Среди причин полового акта без предохранения опрошенные чаще всего называли «неловкость» (41%), причем среди женщин таких было 46%, среди мужчин – 34%. Также были перечислены «боязнь испортить романтику» (31%), «боязнь непонимания со стороны партнера» (19%), «страх, что плохо подумают» (8%) и «страх отказа» (6%).

У представителей разных полов довольно сильно разошлись ответы на вопрос «Что для вас самое главное при выборе методов контрацепции?». К примеру, женщины в два раза чаще задумываются о незапланированной беременности (62% против 31%). А вот о комфорте партнера чаще беспокоятся мужчины — опрос показал, что женщины думают об этом в 17% случаев, а мужчины — в 29%. Хорошо ли контрацепция защищает от ВИЧ и других инфекций, передаваемых половым путем, переживают 46% мужчин и 40% женщин. Удобство в использовании оценивают примерно одинаково: 31% мужчин и 34% женщин.

В целом опрос показал, что более половины опрошенных (51%) обычно используют в качестве средства контрацепции презерватив. Лишь 10% респондентов во время исследования признались, что им сложно обсуждать вопросы контрацепции с постоянным партнером. 22% отметили, что «бывает по-разному», и 68% сказали, что не испытывают никаких трудностей с тем, чтобы предложить второй половине «защиту».

*В онлайн-опросе приняло участие 1050 человек в возрасте от 18 до 60 лет.

#Новости#Общество#Денис Объедкин
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