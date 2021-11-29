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В Башкирии жителя осудили за незаконный отстрел лося

29 ноября 2021, 15:28
Фото: 1mediainvest.ru
Обвиняемый в январе текущего года во время незаконной охоты убил лося и причинил ущерб природе на 320 тысяч рублей. Суд в отношении мужчина вынес приговор по уголовному делу, сообщает прокуратура Башкирии.

Стало известно, что Учалинский суд осудил мужчину, который в январе 2021 года без соответствующей лицензии из собственного ружья «ИЖ-43» убил лося, разделал его на части и привез домой.

Так, суд приговорил обвиняемого, в рамках уголовного дела за незаконную охоту с причинением крупного ущерба, к одному году исправительных работ с удержанием 10% от заработной платы в доход государства, также было конфисковано его охотничье ружье.

В пресс-службе прокуратуры Башкирии уточняют, что действия обвиняемого нанесли ущерб природе на 320 тысяч рублей, из которых 80 тысяч мужчина уже возместил.

Приговор на данный момент в законную силу не вступил.

#Новости#Элина Сайфранова#Общество
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