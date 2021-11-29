В аппарате Абрамченко подняли вопрос изменения цен из-за утилизации

Обновление концепции РОП принесет населению и компаниям экономическую выгоду. Так, средства из экосбора частично могут быть направлены на уменьшение платежей за вывоз мусора для граждан, которые сортируют отходы. Для производителей могут быть предусмотрены льготы в том случае, если они выбирают упаковку с содержанием вторичного сырья, то есть более экологичную. Это повлечет за собой снижение конечной стоимости товара.