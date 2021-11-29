С 4 декабря в Башкирии начинает курсировать экспресс-поезд «Легенда Урала»

Из Новоабзаково в Уфу поезд отправится через час после прибытия, в 14:08 минут, и окажется в Уфе вечером в 19:37. В этот же день в 14.08 поезд отправляется в обратный путь с теми же остановками. Время прибытия на станцию Уфа – 19.37.