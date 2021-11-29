«Погубила жадность»: семья погибшего в ДТП на свадьбе в Башкирии рассказала об аварии

— Жадность, что еще сказать, можно было автобус нанять с трезвым водителем и развозить. А так самим пришлось это делать, — рассказывает Ольга. — Братишка Сергей на этой свадьбе был как гость, а вообще он одноклассник Максима (жениха — прим.ред.). Он не пил, говорил, мне еще сестру с роддома надо будет забирать, мне права важнее, то есть он умел отдыхать и без выпивки.