Певец и советник Радия Хабирова Элвин Грей впервые снялся в фильме «Елки 8»

Как уже сообщал ранее Mkset 28 ноября в Уфе на площади у Конгресс-Холла «Торатау» прошли съемки эпизода самой популярной в России новогодней кинофраншизы «Елки». Принял участие в съемках и популярный артист башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин, который выступает под творческим псевдонимом Элвин Грей. Фото со съемок артист опубликовал на своей странице в социальной сети.