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Певец и советник Радия Хабирова Элвин Грей впервые снялся в фильме «Елки 8»

29 ноября 2021, 09:06
Фото: скриншот из соцсетей
28 ноября привитые и переболевшие коронавирусом уфимцы приняли участие в съемках массового эпизода самой популярной кинофраншизы России, в сцене с цветком курая снялся и Радик Юльякшин, о чем он рассказал в соцсетях.

Как уже сообщал ранее Mkset 28 ноября в Уфе на площади у Конгресс-Холла «Торатау» прошли съемки эпизода самой популярной в России новогодней кинофраншизы «Елки». Принял участие в съемках и популярный артист башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин, который выступает под творческим псевдонимом Элвин Грей. Фото со съемок артист опубликовал на своей странице в социальной сети.

Юльякшин выложил красивое фото цветка курая, который уфимцы сформировали своими телами, так же в своих сториз артист опубликовал видео с процесса съемок.

– Премьера «Елки» 16 декабря. Смотрели ли вы предыдущие фильмы? Если да, то какая часть ваша любимая? – поинтересовался Юльякшин у своей аудитории.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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