«Норникель» проводит открытые слушания с коренными народами

В прошлом Цыкарев говорил, что здесь речь не просто о переселении людей, а о выстраивании доверительных и долгосрочных отношений. Граждане смогут сами следить за процессом строительства, подавать жалобы и предложения. Проект позволит сохранить этнос и присутствие коренных народов на этой земле.