Мэрия Уфы предложила замену 272 маршрута

В администрации же рассказали, что на прошлой неделе в работе маршрута были выявлены нарушения и поэтому перевозчик сократил количество машин с 40 до 5 единиц. Чиновники предложили пассажирам пересесть на 290 маршрут - эти автобусы также ездят от ДОКа до Телецентра, начиная с 5:30 утра.