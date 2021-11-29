mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Главный синоптик России Роман Вильфанд пообещал крайне неоднозначную зиму в Башкирии

29 ноября 2021, 06:32
Фото: 1mediainvest
29 ноября главный метеоролог страны Роман Вильфанд сделал крайне неоднозначный прогноз для всей страны, погода не будет стабильной, сообщают РИА-Новости.

По предположениям ученого Романа Вильфанда эта зима преподнесет немало сюрпризов жителям всей России, и Башкирия не станет исключением. По заявлению синоптика не стоит ждать какой-то стабильности и постоянных средних температур. Будут и неожиданные крепкие морозы и существенные потепления.

Долгосрочный прогноз говорит о глобальном повышении температуры, а краткосрочно могут быть настоящие морозы. Такие колебания связаны с потеплением климата. При потеплении климата амплитуда колебаний увеличивается.Роман Вильфанд

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48