Депутат ГД от Башкирии Римма Утяшева осудила непривитых за пользование благами страны

Напомним, 22 ноября 2021 года первый субъект Российской Федерации ввел самоизоляцию для непривитых от коронавируса. Так, не прошедшие вакцинацию и не переболевшие жители Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района с 22 ноября по 5 декабря смогут выйти на улицу только в определенных случаях, например чтобы добраться до работы или магазина